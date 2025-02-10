ЦАХАЛ сообщил об отмене отпусков в дивизии "Газа"

После сообщения ХАМАСа о срыве сделки министр обороны Исраэль Кац приказал ЦАХАЛу подготовиться "к любому возможному сценарию в Газе и для защиты израильских населенных пунктов". В рамках этих приготовлений в дивизии "Газа" отменены все отпуска.

Согласно сообщениям в СМИ, Биньямин Нетаниягу в настоящее время проводит консультации с представителями системы безопасности.

Заседание кабинета министров, на котором 11 февраля должен был обсуждаться второй этап сделки с ХАМАСом, перенесено на утро и его повестка изменилась.