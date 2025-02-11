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Израиль

Источник: "Нетаниягу придерживается версии Трампа – в субботу должны освободить всех"

Заложники
время публикации: 11 февраля 2025 г., 21:01 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 21:12
Источник: "Нетаниягу придерживается версии Трампа – в субботу должны освободить всех"
Yonatan Sindel/FLASH90

Высокопоставленный источник, комментируя заявление главы правительства Биньямина Нетаниягу о результатах заседания "узкого" кабинета по вопросам политики и безопасности, заявил: "Израиль придерживается заявления Трампа – в субботу до полудня должны быть освобождены все заложники, удерживаемые террористами в секторе Газы".

Отметим, что сам Нетаниягу не называл цифр, а другой "информированный источник" сообщил, что Израиль ожидает "возвращения всех девяти заложников первого этапа сделки, живыми".

Напомним, в соответствии с решением кабинета, если заложники не будут освобождены до полудня в субботу, прекращение огня будет отменено, и ЦАХАЛ возобновит боевые действия в секторе Газы с высокой интенсивностью до полного разгрома ХАМАСа.

Израиль
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