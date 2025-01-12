Все больше диких животных попадают под машины. В больнице при "Сафари" просят водить осторожнее

С разницей всего в один день в больницу для диких животных при рамат-ганском зоопарке "Сафари" поступили взрослый самец газели и детеныш дикобраза – оба животных получили сильные травмы в результате дорожно-транспортных происшествий.

Состояние детеныша дикобраза, который был сбит машиной и поступил с подозрением на перелом черепа, быстро улучшается. Поскольку речь идет об очень молодом животном, в больнице при "Сафари" рассматривают возможность поместить его с находящейся на лечении молодой самкой дикобраза.

Дело в том, что детеныши дикобраза остаются с родителями, поэтому крайне важно не допустить привыкания малыша к людям, чтобы он учился естественному поведению от представителей своего вида. Самка дикобраза, как мы сообщали ранее, поступила в больницу с переломом позвоночника и осложненной беременностью, погибший плод пришлось удалить.

Состояние самца газели все еще внушает опасения: он восстанавливается после тяжелой травмы головы, у него также перелом передней ноги и обоих рогов. Оба животных пройдут дополнительные обследования, им предстоит длительное лечение.

Ветеринары больницы "Сафари" обращаются ко всем водителям страны с просьбой ездить осторожнее, чтобы не подвергать риску диких животных, которые обитают рядом с нами.