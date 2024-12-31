"Нахаль" завершает службу в Рафиахе после семи месяцев удачных операций. Видео

Бойцы пехотной бригады "Нахаль, действовавшие в течение последних месяцев в районе Рафиаха на юге сектора Газы под командованием 162-дивизии, а затем под командованием дивизии "Газа" (143-й), завершают свою службу на этом участке.

В ходе боевых действий в этом районе были проведены 15 операций бригады "Нахаль" во многих кварталах Рафиаха: обнаружено огромное количество вооружений, уничтожены тысячи объектов террористической инфраструктуры. Совместно с инженерным подразделением "Яалом" бойцы "Нахаль" обнаружили, исследовали и уничтожили несколько подземных туннелей.

Военнослужащие также выследили множество террористов, которые были уничтожены под их руководством при помощи точечных авиаударов.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа указано, что во время боев в районе Рафиаха бойцы "Нахаль" неоднократно сталкивались с циничным использованием ХАМАСом населения и гражданских учреждений в секторе для террористической деятельности. Один из крайне важных туннелей был обнаружен в здании, использовавшемся как мечеть. Туннель был уничтожен.

Командир батальона бригады "Нахаль" рассказал, что во время боев по израильским солдатам вели огонь из мечети. "После того, как они нас обстреляли, мы ликвидировали террористов и вошли в мечеть, – поделился он. – Обыскав мечеть, мы обнаружили внутри подземный туннель".

Бойцы бригады "Нахаль" завершили свою миссию в районе Рафиаха, они передали ответственность за сектор боевой группе резервистской бригады "Кирьяти" и приступили к действиям в районе Бейт-Хануна на севере сектора Газы.