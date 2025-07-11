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Израиль

На шоссе Аялон из-за столкновения с автомобилем погиб мотоциклист

ДТП
время публикации: 11 июля 2025 г., 14:21 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 14:33
На шоссе Аялон из-за столкновения с автомобилем погиб мотоциклист
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Дан поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе Аялон (20) неподалеку от развязки Роках, где автомобиль столкнулся с мотоциклом.

Прибывшие на место происшествия медики увидели мотоциклиста в возрасте около 40 лет лежащим на обочине дороги, у него не было пульса, и он не дышал. Полученные им травмы были смертельными: медики были вынуждены констатировать его смерть на месте происшествия.

Израиль
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