Скончалась двухлетняя девочка, которую неделю назад забыли в машине в Хадере
время публикации: 11 июля 2025 г., 13:52 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 13:56
В больнице РАМБАМ скончалась двухлетняя девочка, за жизнь которой боролись врачи всю эту неделю: малышку забыли в запертой на жаре машине, и к тому моменту, когда ее извлекли из автомобиля, она уже была без сознания.
В больницу девочка была госпитализирована в критическом состоянии, и вот сегодня поступило сообщение о ее смерти.
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