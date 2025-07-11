Скончалась двухлетняя девочка, которую неделю назад забыли в машине в Хадере

В больнице РАМБАМ скончалась двухлетняя девочка, за жизнь которой боролись врачи всю эту неделю: малышку забыли в запертой на жаре машине, и к тому моменту, когда ее извлекли из автомобиля, она уже была без сознания.

В больницу девочка была госпитализирована в критическом состоянии, и вот сегодня поступило сообщение о ее смерти.