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Израиль

В Газе ликвидированы высокопоставленные террористы "Исламского джихада"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 11 июля 2025 г., 12:23 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 12:29
В Газе ликвидированы высокопоставленные террористы "Исламского джихада"
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа 7 июня 2025 года в Шуджайе был ликвидирован командир сектора Шуджайя в террористической организации "Исламский джихад" Фадль Абу аль-Ата. Он принимал участие в резне 7 октября 2023 года и руководил многими террористическими операциями против израильских сил.

Кроме того, был ликвидирован Хамад Камаль Абдельазиз Ияд, который отвечал за инженерно-саперные работы в батальоне района Ат-Туркман в Газе в организации "Исламский джихад", он отвечал за множество террористических операций и диверсий против ЦАХАЛа.

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