В Газе ликвидированы высокопоставленные террористы "Исламского джихада"

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа 7 июня 2025 года в Шуджайе был ликвидирован командир сектора Шуджайя в террористической организации "Исламский джихад" Фадль Абу аль-Ата. Он принимал участие в резне 7 октября 2023 года и руководил многими террористическими операциями против израильских сил.

Кроме того, был ликвидирован Хамад Камаль Абдельазиз Ияд, который отвечал за инженерно-саперные работы в батальоне района Ат-Туркман в Газе в организации "Исламский джихад", он отвечал за множество террористических операций и диверсий против ЦАХАЛа.