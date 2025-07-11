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Израиль

Дома террористов, совершивших теракт в Гуш-Эционе, размечены к сносу

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 11 июля 2025 г., 12:56 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 13:02
Дома террористов, совершивших теракт в Гуш-Эционе, размечены к сносу
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на пятницу бойцы бригад "Эцион" и "Шомрон" в сотрудничестве с инженерным подразделением разметили в деревнях Хальхуль и Бейт-Азария дома террористов Мухаммада Ахнихана и Малика Исмаила, убивших накануне 22-летнего Шалева Звулуни в Гуш-Эционе.

Дома были размечены в начале процедуры их сноса. Напомним, Ахнихан и Исмаил, бывшие сотрудники палестинской полиции, совершили теракт возле магазина "Рами Лави" в Гуш-Эционе и были ликвидированы вооруженными гражданами. В результате теракта погиб охранник магазина.

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