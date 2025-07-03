Трагедия в Эльяхине: детей не забыли в машине, они в ней играли и случайно захлопнули дверь

Пропавших детей искали всем поселком, а обнаружили их в машине, припаркованной недалеко от их дома.

Телеканал "Кан-11" сообщил, что, по данным предварительного расследования, в машине была оставлена незакрытой дверь. Дети забрались внутрь, чтобы поиграть. Открыть захлопнувшуюся дверь не смогли, и никто из взрослых не знал о том, что произошло.

Пятилетний мальчик и его младшая сестра получили тепловой удар. Они были доставлены в больницу. Врачи сообщили, что мальчик пострадал легко. Но его сестра, которой год и восемь месяцев, в критическом состоянии. Она переведена в больницу РАМБАМ.

Спустя два часа в Хадере была обнаружена двухлетняя девочка в запертой машине. Она доставлена в больницу в критическом состоянии.