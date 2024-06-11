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Израиль

"Псевдоарабы" МАГАВа ликвидировали террориста, участвовавшего в поджоге в Сде-Эфраим

время публикации: 11 июня 2024 г., 00:35 | последнее обновление: 11 июня 2024 г., 00:35
"Псевдоарабы" МАГАВа ликвидировали террориста, участвовавшего в поджоге в Сде-Эфраим
Пресс-служба полиции Израиля

Менее 24 часов потребовалось Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Общей службе безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции (МАГАВ), чтобы разыскать и ликвидировать палестинского боевика, участвовавшего в поджоге жилого трейлера на еврейской ферме Сде-Эфраим.

Нападение произошло в ночь на 10 июня. Двое террористов (один из которых был вооружен) проникли на территорию фермы Сде-Эфраим, к западу от Рамаллы, и подожгли один из трейлеров, используемых для проживания. Пожар был потушен, пострадавших не было.

Вечером 10 июня МАГАВ, ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили об итогах операции, проводившейся в палестинской деревне Кафр Нима, где скрывался один из террористов.

Пресс-служба МАГАВ сообщила, что с прибытием "псевдоарабов" МАГАВа в деревню, разыскиваемый террорист и трое его сообщников на автомобиле попытались совершить наезд на пограничников. В ответ на это был открыт огонь в сторону автомобиля.

В сообщении пресс-службы говорится, что боевики были "нейтрализованы". В машине террористов обнаружены взрывные устройство и кустарного производства пистолет-автомат.

Палестинские источники сообщают, что автомобиль был взорван, а четверо находившихся в нем боевиков погибли.

В ходе этой операции был легко ранен в ногу боец ЯСАМ. Он доставлен в больницу для получения медицинской помощи.

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