"Псевдоарабы" МАГАВа ликвидировали террориста, участвовавшего в поджоге в Сде-Эфраим

Менее 24 часов потребовалось Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Общей службе безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции (МАГАВ), чтобы разыскать и ликвидировать палестинского боевика, участвовавшего в поджоге жилого трейлера на еврейской ферме Сде-Эфраим.

Нападение произошло в ночь на 10 июня. Двое террористов (один из которых был вооружен) проникли на территорию фермы Сде-Эфраим, к западу от Рамаллы, и подожгли один из трейлеров, используемых для проживания. Пожар был потушен, пострадавших не было.

Вечером 10 июня МАГАВ, ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили об итогах операции, проводившейся в палестинской деревне Кафр Нима, где скрывался один из террористов.

Пресс-служба МАГАВ сообщила, что с прибытием "псевдоарабов" МАГАВа в деревню, разыскиваемый террорист и трое его сообщников на автомобиле попытались совершить наезд на пограничников. В ответ на это был открыт огонь в сторону автомобиля.

В сообщении пресс-службы говорится, что боевики были "нейтрализованы". В машине террористов обнаружены взрывные устройство и кустарного производства пистолет-автомат.

Палестинские источники сообщают, что автомобиль был взорван, а четверо находившихся в нем боевиков погибли.

В ходе этой операции был легко ранен в ногу боец ЯСАМ. Он доставлен в больницу для получения медицинской помощи.