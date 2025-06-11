Axios: Нетаниягу дал понять США, что заинтересован в мирном соглашении с Сирией

По информации американского издания Axios, Биньямин Нетаниягу сообщил спецпредставителю США Тому Бараку, что Израиль заинтересован в заключении мирного соглашения с новым правительством Сирии, и попросил США выступить посредником на переговорах.

Автор статьи Барак Равид цитирует высокопоставленный источник в Иерусалиме, который сказал, что Нетаниягу заинтересован в проведении переговоров по обновленному соглашению о безопасности и работе над мирным соглашением. Это будут первые подобные переговоры между Израилем и Сирией с 2011 года. На встрече с Бараком на прошлой неделе, Нетаниягу сказал, что он "хотел бы использовать импульс, полученный после встречи Трампа с Аль-Шараа, для начала переговоров с Сирией при посредничестве США".

По словам источника, после встречи Трампа с новым президентом Сирии, Том Барак сообщил израильтянам, что Аль-Шараа открыт для обсуждения новых соглашений с Израилем. При этом в публикации отмечается, что Том Барак и канцелярия Нетаниягу отказались комментировать эту информацию.