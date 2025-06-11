В Тире застрелен мужчина

Полиция расследует обстоятельства убийства молодого мужчины в Тире. На месте работают криминалисты. Убитому около 20 лет, он является жителем города.

На место происшествия прибыл командующий полицией центральным округом генерал-майор Яир Хацрони. После совещания по оценке ситуации расследование было поручено центральному подразделению центрального округа.

По предварительным данным, к убийству привел конфликт между криминальными элементами.