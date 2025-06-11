В Тире застрелен мужчина
время публикации: 11 июня 2025 г., 01:23 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 01:23
Полиция расследует обстоятельства убийства молодого мужчины в Тире. На месте работают криминалисты. Убитому около 20 лет, он является жителем города.
На место происшествия прибыл командующий полицией центральным округом генерал-майор Яир Хацрони. После совещания по оценке ситуации расследование было поручено центральному подразделению центрального округа.
По предварительным данным, к убийству привел конфликт между криминальными элементами.
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