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Израиль

В Тире застрелен мужчина

Криминал в арабском секторе
время публикации: 11 июня 2025 г., 01:23 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 01:23
В Тире застрелен мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция расследует обстоятельства убийства молодого мужчины в Тире. На месте работают криминалисты. Убитому около 20 лет, он является жителем города.

На место происшествия прибыл командующий полицией центральным округом генерал-майор Яир Хацрони. После совещания по оценке ситуации расследование было поручено центральному подразделению центрального округа.

По предварительным данным, к убийству привел конфликт между криминальными элементами.

Израиль
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