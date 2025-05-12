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Израиль

В Рамалле задержан подозреваемый в убийстве на территории Израиля

Криминал в арабском секторе
Полиция
Расследование
Убийства
время публикации: 12 мая 2025 г., 14:53 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 15:03
В Рамалле был задержан подозреваемый в убийстве на территории Израиля
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Полиция сообщила о раскрытии убийства в Тире, совершенного 13 апреле этого года, и задержании подозреваемого, который скрывался на территории Палестинской автономии.

Месяц назад в результате стрельбы в Тире был убит мужчина примерно 40 лет, его брат был тяжело ранен. Стрелявший скрылся.

В сообщении полиции сказано, что личность подозреваемого была установлена. Выяснилось, что он скрывается в Рамалле. Операцию по его задержанию провели бойцы полицейского спецназа ЯМАМ при поддержке сил Армии обороны Израиля.

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