В Рамалле задержан подозреваемый в убийстве на территории Израиля

Полиция сообщила о раскрытии убийства в Тире, совершенного 13 апреле этого года, и задержании подозреваемого, который скрывался на территории Палестинской автономии.

Месяц назад в результате стрельбы в Тире был убит мужчина примерно 40 лет, его брат был тяжело ранен. Стрелявший скрылся.

В сообщении полиции сказано, что личность подозреваемого была установлена. Выяснилось, что он скрывается в Рамалле. Операцию по его задержанию провели бойцы полицейского спецназа ЯМАМ при поддержке сил Армии обороны Израиля.