Подана поправка к закону: позволить признавать жертвами изнасилования и мужчин

Министерская комиссия по законодательству утвердила в воскресенье, 8 декабря, законопроект депутата Кнессета Лимор Сонн Ар-Мелех ("Оцма Иегудит"), расширяющую определение преступления "изнасилование": на основании этой поправки к закону жертвами изнасилования смогут признавать и мужчин, а не только женщин, как это было до сих пор.

Как сообщает "Кипа", на сегодняшний день закон трактует изнасилование как изнасилование лишь в том случае, когда жертвой является женщина. В случае, когда жертвой является мужчина, этот термин по закону нельзя использовать, и к преступлению относятся как к "акту содомии" или как к "развратным действиям".

В пояснении к законопроекту указано, что поправка к закону призвана исправить многолетнюю несправедливость и изменить существующее определение изнасилования в уголовном кодексе ("Хок а-Оншин", или "Закон о наказаниях"), чтобы включить также случаи изнасилования мужчин. Поправка к закону признает тот факт, что мужчины тоже могут быть жертвами изнасилования, и отражает серьезность сексуализированного насилия без гендерных различий.

Инициатор законопроекта Лимор Сонн Ар-Мелех подчеркнула, что ее инициатива демонстрирует приверженность израильского общества защищать от сексуальных посягательств каждого человека. "Пришло время положить конец устаревшим и архаичным различиям, которые не позволяли пострадавшим мужчинам получить полное признание их травм и, соответственно, необходимую им помощь, – подчеркнула она. – Каждый человек имеет право на защиту своего тела и достоинства".

Законопроект будет вынесен на голосование на пленарном заседании Кнессета в предварительном чтении в следующую среду. Важно отметить, что в большинстве развитых стран подобные изменения были приняты десятилетия назад: так, в США гендерно-нейтральное определение изнасилования было принято на федеральном уровне в 2012 году, а в Великобритании – в 2003 году.

Отметим также, что если преступление классифицируется как "развратные действия" или "содомия", наказание за него может быть существенно мягче, что создает неоправданную дискриминацию жертв по гендерному признаку. Это влияет и на статистику преступлений, поскольку часть изнасилований не учитывается как изнасилование, что искажает реальную картину уровня сексуализированного насилия в обществе и влияет на распределение ресурсов для борьбы с такими преступлениями и помощи жертвам.