Библиотека оказалась дать женщине книгу из-за того, что она не замужем – и заплатит компенсацию

26-летняя жительница Бней-Брака хотела взять почитать книгу в городской библиотеке своего города, однако библиотекарь отказалась выдать ей эту книгу на основании того, что читательница не замужем. Женщина обратилась в отдел по координации борьбы с дискриминацией при министерстве юстиции с жалобой на этот отказ, и сотрудники отдела от имени пострадавшей подали иск против муниципалитета Бней-Брака в суд.

В исковом заявлении было указано, что отказ выдать читательнице книгу является нарушением закона о запрете дискриминации в товарах и услугах. Представители муниципалитета в ответ заявили, что речь идет о библиотеке религиозного характера, и этот факт якобы позволяет различать между замужними и незамужними женщинами.

Однако судья Авиам Баркаи этот довод отклонил. Он постановил, что причиненная истице несправедливость может выйти за пределы городской библиотеки и даже за пределы города Бней-Брак. Он также подчеркнул, что попытки ответчика объявить библиотеку экстерриториальной зоной, на которую не распространяются законы государства, неприемлемы. Он обязал муниципалитет Бней-Брака выплатить истице компенсацию в размере 60 тысяч шекелей, а также возместить судебные издержки в размере 20 тысяч шекелей.

Адвокаты Брихан Саиф и Реут Михаэли из отдела юридической помощи министерства юстиции, подавшие иск от имени женщины, подчеркнули, что суд восстановил справедливость в отношении молодой, незамужней ультрарелигиозной женщины, которая была достаточно смелой, чтобы бороться с дискриминацией против нее.

"Запрещать человеку читать книгу – означает запрещать ему образование, досуг и удовольствие, – подчеркивают адвокаты. – Никакие соображения, даже религиозные, не могут лишать женщин права читать то, что они хотят".