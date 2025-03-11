Повышен уровень готовности ВВС ЦАХАЛа в связи с угрозой возобновления атак хуситов

Корреспондент телеканала "Кан-11" Итай Блюменталь сообщил о повышении уровня боеготовности ВВС и сил ПВО в связи с угрозой возобновления атак хуситов с применением беспилотников и баллистических ракет.

В сообщении телеканала отмечалось, что на данном этапе Управление тылом не публикует никаких новых распоряжений для населения.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что начальник Генштаба Эяль Замир посетил авиабазу "Неватим" в Негеве. Командующий ВВС генерал-майор Томер Бар доложил о готовности военно-воздушных сил действовать как на ближних, так и на дальних аренах. Томер Бар также рассказал о выводах, которые были сделаны после событий 7 октября, и о том, как происходит "работа над ошибками".

В то же время из Йемена поступают сообщения об авиаударах, нанесенных ВВС США по объектам хуситов в районе порта Ходейда. По информации телеканала "Аль-Арабия", атаке подверглись радары систем ПВО хуситов.

Днем ранее лидер йеменских хуситов Абд аль-Малик аль-Хуси заявил, что уже 11 марта возглавляемая им группировка может возобновить удары по Израилю. За три дня до этого он дал Израилю четыре дня на возобновление поставок гуманитарной помощи в сектор Газы. "Мы не намерены отказываться от ультиматума, предъявленного Израилю и касающегося поставок в Газу гуманитарной помощи. Наши силы готовы возобновить операции – если помощь не начнет поступать в сектор", – сообщил он.