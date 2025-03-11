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Ближний Восток

"Аль-Арабия": нанесен авиаудар по радарам хуситов в порту Ходейда

Хуситы
Йемен
время публикации: 11 марта 2025 г., 18:51 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 18:51
"Аль-Арабия": нанесен авиаудар по радарам хуситов в порту Ходейда
AP Photo

Телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на свои источники сообщает об авиаударе по объектам хуситов в порту Ходейда.

Согласно информации, опубликованной на странице "Аль-Арабии" в социальной сети Х, целью атаки были радары систем ПВО.

Днем ранее лидер йеменских хуситов Абд аль-Малик аль-Хуси заявил, что уже 11 марта возглавляемая им группировка может возобновить удары по Израилю. За три дня до этого он дал Израилю четыре дня на возобновление поставок гуманитарной помощи в сектор Газы. "Мы не намерены отказываться от ультиматума, предъявленного Израилю и касающегося поставок в Газу гуманитарной помощи. Наши силы готовы возобновить операции – если помощь не начнет поступать в сектор", – сообщил он.

Ближний Восток
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