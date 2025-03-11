Минздрав ХАМАСа сообщил о более 48500 убитых с начала войны

Министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) объявило 11 марта 2025 года, что с начала боевых действий (7 октября 2023 года) в секторе Газы погибли не менее 48503 человек, 111927 получили ранения различной степени тяжести.

По данным хамасовского минздрава, за последние сутки в Газе в больницы были доставлены тела 36 убитых – 32 из них были извлечены из-под руин, четверо были убиты в течение последних 24 часов. Сообщается о 14 раненых за тот же период.

Отметим, что в начале февраля 2025 года ХАМАС заявлял, что за 16 месяцев войны в Газе погибли почти 62000 человек. Эти данные резко отличались от тех, что публиковались ранее. По версии ХАМАСа, в них были учтены пропавшие без вести, признанные погибшими и оставшимися под завалами.

19 января 2025 года в Газе было объявлено о прекращении огня. Но время от времени израильские военные вынуждены стрелять по нарушителям, приближающимся к позициям ЦАХАЛа вопреки запрету, обусловленному соглашением о временном перемирии. Кроме того, минздрав ХАМАСа учитывает гибель и ранения людей в результате взрывов неразорвавшихся ранее боеприпасов.

Информация минздрава Газы не поддается проверке. Сколько среди убитых и раненых боевиков террористических группировок, минздрав ХАМАСа не уточняет.

В отчетах минздрава Газы не разделяют погибших и раненых мирных граждан и боевиков, а также утверждают, что все жертвы являются следствием действий ЦАХАЛа, хотя очевидно, что многие погибают в результате действий боевиков террористических организаций или по иным причинам, не связанным напрямую с операцией, которую проводит израильская армия в Газе.

По данным минздрава Палестинской автономии, более 39% убитых в Газе – мужчины призывного возраста, 19% – женщины, 32% – несовершеннолетние, более 8% – пожилые люди.