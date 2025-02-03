ХАМАС заявил, что за 16 месяцев войны в Газе погибли почти 62000 человек

Вечером 2 февраля правительство ХАМАСа опубликовало "уточненные данные" о количестве жертв в Газе в ходе войны, развязанной ХАМАСом 7 октября 2023 года. Эти данные резко отличаются от тех, что публиковались ранее.

Глава пресс-службы правительства ХАМАСа в Газе Салама Маруф на пресс-конференции в городе Газа заявил, что в ходе войны погибли не менее 61709 жителей сектора. По его словам, тела 47487 были с начала войны доставлены в больничные морги, а 14222 тел остались под завалами. Ранее ХАМАС заявлял о примерно 47000 убитых.

Маруф также заявил, что погиб 17881 ребенок, в том числе 214 новорожденных. Более 38 тысяч детей остались сиротами, отметил он.

Правительство ХАМАСа заявляет, что в ходе войны погибли не менее 1155 медицинских работников, 205 журналистов и 194 работника гражданской обороны.

ХАМАС сообщает, что были повреждены более 450 тысяч единиц жилья.

По оценке ХАМАСа, в Газе израильскими военными были задержаны более 6000 жителей сектора. Десятки из них умерли в заключении (видимо, от полученных ранений).

Число вынужденных переселенцев в Газе оценивается ХАМАСом более чем в 2 миллиона человек. Причем многие были вынуждены перебираться с места на место десятки раз.

19 января 2025 года в Газе было объявлено о прекращении огня.

Информация правительства ХАМАСа минздрава Газы не поддается проверке. Сколько среди убитых и раненых боевиков террористических группировок, ХАМАС не уточняет. В статистике, по всей видимости, учитываются умершие от старости и от болезней.

В отчетах минздрава ХАМАСа не разделяют погибших и раненых мирных граждан и боевиков, а также утверждают, что все жертвы являются следствием действий ЦАХАЛа, хотя очевидно, что многие погибают в результате действий боевиков террористических организаций или по иным причинам, не связанным напрямую с операцией, которую проводит израильская армия в Газе.

По публиковавшимся ранее данным минздрава Палестинской автономии, более 39% убитых в Газе – мужчины призывного возраста, 19% – женщины, 32% – несовершеннолетние, более 8% – пожилые люди.

Исследователи Henry Jackson Society указывали, что минздрав ХАМАСа включал в статистику естественные смерти, не разграничивал гражданские и боевые потери и выдавал погибших мужчин за женщин и детей.