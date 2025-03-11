Пеликана, запутавшегося в рыболовных сетях, спасли в больнице для диких животных

Такие случаи выдаются не часто: в больнице для диких животных при зоопарке "Сафари" смогли восстановить здоровье попавшего в жестокую ловушку пеликана, и теперь он сможет вернуться в дикую природу. Состояние, в котором птица попала в клинику, давало мало поводов для оптимизма.

Пеликана спас известный израильский волонтер Офир Бен-Хамо: птица запуталась в рыболовной сети в пруду для разведения рыбы в районе Бейт-Шеана. По всей видимости, владельцы пруда таким жестоким способом охраняли свою продукцию от диких птиц, которые используют рыбоводческие хозяйства в качестве "столовых".

Пеликан был не единственной жертвой ловушки: к той же сети было примотано тело другого пеликана, который не дожил до приезда спасателя. Офир Бен-Хамо спас пока еще живого пеликана и передал его для лечения в больницу при "Сафари".

При обследовании у птицы были обнаружены глубокие рваные раны в паху и на левом крыле. Похоже, несчастная птица так билась в ловушке, что на крыле оказалось разорванным сухожилие, отвечающее за полет. Ветеринары были пессимистичны в отношении будущего этого пеликана, но решили дать ему шанс.

После трех месяцев лечения, включающего наложение швов, госпитализацию и очень тщательный уход, пеликан полностью выздоровел. Зоар, который служит в рамках "Шерут Леуми" в больнице для диких животных, выпустил пеликана на природу в районе заповедника у озера Хула.