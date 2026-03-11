Ракетный обстрел из Ирана и угроза атаки БПЛА в Негеве и Иудее, продолжаются атаки на север Израиля

В 20:44 армия сообщила о запуске ракеты из Ирана в сторону юга страны.

Система раннего предупреждения была активирована в Западном и Центральном Негеве, на границе с сектором Газы, в Иудее.

Военные сообщили, что ракета, запущенная из Ирана, успешно перехвачена.

Одновременно с этим звучат сигналы тревоги на севере в связи с атакой БПЛА и ракетными обстрелами.