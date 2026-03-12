Трамп о "победе" над Ираном: "Все было кончено в первый час"

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает победу над Ираном уже достигнутой, но при этом подчеркнул, что военная операция еще не завершена. Выступая на митинге в Хеброне, штат Кентукки, он сказал: "Никогда не хочется слишком рано говорить, что ты победил. Мы победили. Все было кончено в первый час".

Одновременно Трамп дал понять, что США пока не намерены выходить из конфликта. "Мы ведь не хотим уйти слишком рано? Нам нужно закончить работу", – заявил он, добавив, что США "практически уничтожили Иран".

Говоря о росте цен на нефть, Трамп приветствовал решение Международного энергетического агентства о высвобождении 400 млн баррелей из стратегических резервов. По данным Reuters, Трамп сказал, что Соединенные Штаты внесут в эту инициативу лишь – "немного". Позднее в интервью Local 12 он пояснил: "Я однажды уже заполнил [резерв], и снова его заполню, но сейчас мы немного его сократим, и это снизит цены".