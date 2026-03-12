x
12 марта 2026
|
последняя новость: 01:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 марта 2026
|
12 марта 2026
|
последняя новость: 01:21
12 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Тревога в центре Израиля. Ракетный обстрел

Война с "Хизбаллой"
Война с Ираном
Цева адом
время публикации: 12 марта 2026 г., 00:28 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 01:12
Тревога в центре Израиля. Ракетный обстрел
Ayal Margolin/Flash90

В 00:29 12 марта тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля - Гуш-Дане и а-Шароне, Ракетный обстрел. Работает ПРО.

"Предуведомление" вышло, когда ПРО уже работала.

В 00:34: сирены прозвучали в Иерусалиме, Иудее, Самарии, Иудейской низменности, районе Мертвого моря, Иорданской долине, Лахише.

Судя по всему, речь идет об одновременной атаке из Ирана и Ливана.

Причинен ущерб.

МАДА: сведений о раненых нет, несколько человек получили травмы по пути в убежище.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook