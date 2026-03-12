Тревога в центре Израиля. Ракетный обстрел
время публикации: 12 марта 2026 г., 00:28 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 01:12
В 00:29 12 марта тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля - Гуш-Дане и а-Шароне, Ракетный обстрел. Работает ПРО.
"Предуведомление" вышло, когда ПРО уже работала.
В 00:34: сирены прозвучали в Иерусалиме, Иудее, Самарии, Иудейской низменности, районе Мертвого моря, Иорданской долине, Лахише.
Судя по всему, речь идет об одновременной атаке из Ирана и Ливана.
Причинен ущерб.
МАДА: сведений о раненых нет, несколько человек получили травмы по пути в убежище.