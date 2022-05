Гибель журналистки в Дженине. Видеосвидетельства: боевики стреляли и считали, что убили солдата

Израильский блогер "Абу Али", освещающий события на Ближнем Востоке, опубликован две видеозаписи инцидента в Дженине, где 11 мая была убита журналистка "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ.

На первой видеозаписи видно, как один из боевиков стреляет (считает, что стреляет в сторону израильских военных). Затем кто-то кричит "Мы ранили солдата!" (но никто из израильских военнослужащих в ходе этого инцидента не пострадал).

На второй видеозаписи слышен крик по-арабски "Поднимите его!" (но смертельно ранена женщина, кричавший явно считает, что ранен мужчина).

"Абу Али" отмечает, что журналисты были в защитных касках и бронежилетах. Боевики могли принять их за солдат.

