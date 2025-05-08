"Аль-Ахбар": в Йемене возобновили работу электростанция около Саны и порт Рас-Иса

Ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с "Хизбаллой", сообщила со ссылкой на собственные источники, что электростанция "Захабан" около Саны и порт Рас-Иса в Ходейде, поврежденные в результате израильских и американских атак, возобновили работу.

В публикации утверждается, 15 судов с нефтепродуктами и продуктами переработки нефти начали разгрузку в Ходейде.

Ранее власти Йемена сообщали, что 6 мая в результате ударов израильских ВВС в Сане был полностью выведен из строя международный аэропорт, причинен значительный ущерб двум электростанциям и бетонному заводу. Генеральный директор международного аэропорта Саны Халид аш-Шаиф заявлял, что работа воздушного порта "приостановлена до дальнейшего уведомления из-за ущерба, нанесенного израильской агрессией". По словам аш-Шаифа, израильские истребители выпускали по целям в аэропорту ракеты двух типов, в том числе были применены "очень разрушительные" ракеты. По взлетно-посадочной полосе были выпущены четыре ракеты. Разрушены залы аэропорта вместе со всем оборудованием. В результате атаки здание склада аэропорта "сравняли с землей", сообщил гендиректор. Также сообщалось, что израильские ВВС уничтожили три самолета авиакомпании Yemenia Airways. И теперь у этой йеменской компании есть только один самолет, который в момент атаки находился в Аммане (Иордания). Аш-Шаиф сообщил, что ВВС ЦАХАЛа, помимо прочего, уничтожили на территории аэропорта шесть беспилотников, "три из которых были йеменскими". Предварительная оценка ущерба аэропорту Саны – около 500 миллионов долларов, отметил аш-Шаиф. Он заявил, что за границей застряли тысячи граждан Йемена, и теперь непонятно – когда и как они смогут вернуться. Кроме того, из Йемена не могут вылететь многочисленные группы паломников, планировавшие отправиться "на святые земли", сказал чиновник.

Правительство Йемена заявляло, что в результате удара ВВС ЦАХАЛа 6 мая был причинен значительный ущерб двум электростанциям – "Захабан" и "Хазиз" около Саны, а также бетонному заводу "Аль-Амран" к северу от Саны.

Сведения о количество жертв уточняются. Министерство здравоохранения Йемена сообщало о трех убитых и 54 раненых в результате ударов по электростанциям.

Ранее ЦАХАЛ опубликовал подробности операции в Йемене: вся операция длилась 15 минут. Десятки израильских боевых самолетов нанесли удары по десяткам целей террористической инфраструктуры хуситов и вывели из строя центральный международный аэропорт в Сане. Для операции были использованы 50 авиабомб и ракет. В течение 15 минут боевые самолеты вывели из строя центральный аэропорт в Сане, атаковали центральные электростанции и бетонный завод, которые использовались движением "Ансар Аллах" для террористических целей.

"Аэропорт (в Сане), аналогичный порту Ходейда, который подвергся нападению вчера вечером, используется террористической организацией хуситов для переброски оружия и боевиков и постоянно эксплуатируется режимом хуситов в террористических целях. Это еще один пример использования террористической организацией хуситов гражданской инфраструктуры для проведения террористических операций, – заявлял ЦАХАЛ. – Кроме того, были атакованы несколько электростанций в районе Саны, которые террористический режим хуситов использует в качестве важной инфраструктуры электроснабжения, что является еще одним примером использования режимом хуситов йеменского народа и его гражданской инфраструктуры в террористических целях".

Также сообщалось, что был атакован бетонный завод "Аль-Амран" к северу от Саны, "который является важным ресурсом для террористического режима хуситов".

"Атаки были совершены целенаправленно, с соблюдением всех возможных мер предосторожности, чтобы свести к минимуму ущерб гражданскому населению и гражданскому имуществу", – утверждалось в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

Около 15:30 6 мая канал "Аль-Масира", принадлежащий организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что началась очередная атака израильских ВВС на объекты в Йемене. Сообщалось, что были атакованы: международный аэропорт Саны – в том числе пассажирский терминал, гражданские самолеты и другие объекты; нефтяные объекты и заправочные станции; некий объект в районе Атан к юго-западу от Саны; цементный завод Омран на севере Йемена; электростанции "Захабан" и "Хазиз" около Саны.

Атака началась примерно через один час после того, как арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа опубликовал предупреждение для жителей Йемена, сообщив, что вскоре будет атакован международный аэропорт в Сане, столице этой страны. В сообщении было сказано: "Срочное предупреждение всем, кто находится в районе международного аэропорта Саны, как показано на прилагаемой карте. Мы призываем вас немедленно покинуть территорию аэропорта – международного аэропорта Саны – и предупредить всех, кто находится поблизости, о необходимости немедленной эвакуации из этой зоны. Если вы не эвакуируетесь и не покидаете это место, вы подвергаете себя опасности".

Как сообщал ЦАХАЛ, 5 мая около 20 боевых самолетов нанесли удары по десяткам объектов террористической инфраструктуры хуситского режима в прибрежных районах Йемена. Кроме того, был атакован бетонный завод "Баджиль", расположенный восточнее города Ходейда: этот завод служил важным экономическим ресурсом террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) и использовался для строительства туннелей, бункеров и другой военной инфраструктуры.

Удары по целям в Йемене – ответ на ракетный удар хуситов 4 мая по международному аэропорту "Бен-Гурион". Хотя хуситы и ранее заявляли об ударах по "Бен-Гуриону", их атака по основному израильскому аэропорту 4.05.2025 была первой успешной – системы ПРО Израиля и США не справились с перехватом. Ракета разорвалась на открытой местности около 3-го Терминала, причинив ущерб территории, некоторым постройкам и автомобилям.