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Израиль

В расследовании нападения в Пардес-Хане участвует ШАБАК

Полиция
Расследование
ШАБАК
время публикации: 11 мая 2025 г., 21:10 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 21:14
В расследовании нападения в Пардес-Хане участвует ШАБАК
Пресс-служба МАДА

Полиция и ШАБАК расследуют вооруженное нападение в Пардес-Хане – Каркуре, в результате которого 36-летний мужчина получил тяжелые ножевые ранения. По всей видимости, одной из версий произошедшего является теракт.

Напомним, мужчина в возрасте 36 лет был обнаружен на улице А-Гаон в Пардес-Хане – Каркуре с ножевыми ранениями. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего отправили его в больницу в тяжелом и нестабильном состоянии.

Полиция, получив информацию о происшествии от "Маген Давид Адом", приступила к розыскам нападавшего. Причины нападения устанавливаются.

Израиль
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