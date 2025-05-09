В Лаг ба-Омер категорически запрещено разжигать костры в парках, заповедниках и кемпингах

В преддверии праздника Лаг ба-Омер и в соответствии с приказом командующего пожарной службой в связи с прогнозируемой жаркой и сухой погодой Управление природы и парков сообщает: разжигание костров на территории природных заповедников, национальных парков, кемпингах и ночных стоянках и на открытых территориях категорически запрещено.

Запрет вводится на фоне экстремальных погодных условий, вызывающих опасения возникновения и распространения пожаров по всей стране. Распоряжение вступает в силу на неделю – начиная с 9 мая и до полуночи воскресенья 18 мая, оно будет действовать по всей стране.

Управление природы и парков обращается к общественности с просьбой следовать указаниям и отмечать Лаг ба-Омер безопасно, сохраняя природу и обеспечивая безопасность окружающих.

На сайте Управления можно найти множество альтернативных мероприятий для празднования Лаг ба-Омера всей семьей.