x
09 мая 2025
|
последняя новость: 12:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 мая 2025
|
09 мая 2025
|
последняя новость: 12:46
09 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Лаг ба-Омер категорически запрещено разжигать костры в парках, заповедниках и кемпингах

Пожары
Заповедники/парки
Лаг ба-Омер
время публикации: 09 мая 2025 г., 12:08 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 12:14
В Лаг ба-Омер категорически запрещено разжигать костры в парках, заповедниках и кемпингах
Tomer Neuberg/Flash90

В преддверии праздника Лаг ба-Омер и в соответствии с приказом командующего пожарной службой в связи с прогнозируемой жаркой и сухой погодой Управление природы и парков сообщает: разжигание костров на территории природных заповедников, национальных парков, кемпингах и ночных стоянках и на открытых территориях категорически запрещено.

Запрет вводится на фоне экстремальных погодных условий, вызывающих опасения возникновения и распространения пожаров по всей стране. Распоряжение вступает в силу на неделю – начиная с 9 мая и до полуночи воскресенья 18 мая, оно будет действовать по всей стране.

Управление природы и парков обращается к общественности с просьбой следовать указаниям и отмечать Лаг ба-Омер безопасно, сохраняя природу и обеспечивая безопасность окружающих.

На сайте Управления можно найти множество альтернативных мероприятий для празднования Лаг ба-Омера всей семьей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 мая 2025

Идет тушение пожаров к северо-западу от Кирьят-Гата
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 мая 2025

Госконтролер на месте пожара в Латруне: "Мы были в шаге от человеческих жертв"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 мая 2025

Пожары к западу от Бейт-Шемеша, задействована пожарная авиация