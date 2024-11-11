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Израиль

В машине международного гуманитарного конвоя в секторе Газы найдены боеприпасы

время публикации: 11 ноября 2024 г., 19:05 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 19:10
В машине международного гуманитарного конвоя в секторе Газы найдены боеприпасы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие ЦАХАЛа во время прохождения согласованной гуманитарной автоколонны в воскресенье вечером в связи с возникшими подозрениями о нестандартном маршруте остановили колонну для досмотра на пропускном пункте гуманитарного коридора между севером и югом сектора Газы.

В ходе досмотра был обнаружен мешок с боеприпасами для огнестрельного оружия. Причастные к попытке доставки боеприпасов были задержаны, их передали следователям 504 подразделения военной разведки.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что речь идет о внутренней гуманитарной автоколонне, перемещающейся между севером и югом сектора Газы, она не проходила через пропускные пункты для доставки в сектор гуманитарной помощи.

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