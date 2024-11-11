В машине международного гуманитарного конвоя в секторе Газы найдены боеприпасы

Военнослужащие ЦАХАЛа во время прохождения согласованной гуманитарной автоколонны в воскресенье вечером в связи с возникшими подозрениями о нестандартном маршруте остановили колонну для досмотра на пропускном пункте гуманитарного коридора между севером и югом сектора Газы.

В ходе досмотра был обнаружен мешок с боеприпасами для огнестрельного оружия. Причастные к попытке доставки боеприпасов были задержаны, их передали следователям 504 подразделения военной разведки.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что речь идет о внутренней гуманитарной автоколонне, перемещающейся между севером и югом сектора Газы, она не проходила через пропускные пункты для доставки в сектор гуманитарной помощи.