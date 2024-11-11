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Израиль

Офер Касиф на удаление из Кнессета: "Не замолчу, пока не создадут палестинское государство"

время публикации: 11 ноября 2024 г., 18:45 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 18:45
Офер Касиф на удаление из Кнессета: "Не замолчу, пока не создадут палестинское государство"
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат Кнессета Офер Касиф (ХАДАШ-ТААЛ) прокомментировал решение комиссии по этике удалить его из израильского парламента до весны и лишить депутатской зарплаты на две недели: "Решение политической националистической цензуры не заставит меня замолчать, когда мой долг протестовать против убийств невинных в секторе Газы, и я не замолчу, пока не будет создано палестинское государство".

По утверждению Офера Касифа, который решил присоединиться к иску, поданному против Израиля в международный суд в Гааге, "обвинения в военных преступлениях обоснованы, и правительство Израиля еще ответит за них". Он также заявил, что его "политические заявления против оккупации, этнических чисток, военных преступлений и геноцида, совершаемых израильским правительством в Газе, это обоснованные заявления, защищенные правом на политические высказывания".

Он заявил также, что его наказание – это "продолжение политического преследования противников войны и критиков кровавого правления нетаниягу", и подчеркивает, что "на кону выживание правления архипреступника Нетаниягу, из-за чего продолжается подстрекательство и травля всех, кто выступает с критикой, включая семьи заложников".

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