Офер Касиф на удаление из Кнессета: "Не замолчу, пока не создадут палестинское государство"

Депутат Кнессета Офер Касиф (ХАДАШ-ТААЛ) прокомментировал решение комиссии по этике удалить его из израильского парламента до весны и лишить депутатской зарплаты на две недели: "Решение политической националистической цензуры не заставит меня замолчать, когда мой долг протестовать против убийств невинных в секторе Газы, и я не замолчу, пока не будет создано палестинское государство".

По утверждению Офера Касифа, который решил присоединиться к иску, поданному против Израиля в международный суд в Гааге, "обвинения в военных преступлениях обоснованы, и правительство Израиля еще ответит за них". Он также заявил, что его "политические заявления против оккупации, этнических чисток, военных преступлений и геноцида, совершаемых израильским правительством в Газе, это обоснованные заявления, защищенные правом на политические высказывания".

Он заявил также, что его наказание – это "продолжение политического преследования противников войны и критиков кровавого правления нетаниягу", и подчеркивает, что "на кону выживание правления архипреступника Нетаниягу, из-за чего продолжается подстрекательство и травля всех, кто выступает с критикой, включая семьи заложников".