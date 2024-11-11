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Израиль

Кац на встрече с членами Форума Генштаба: "Операция в Ливане будет продолжаться"

время публикации: 11 ноября 2024 г., 20:08 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 20:40
Исраэль Кац
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 11 ноября, министр обороны Исраэль Кац впервые встретился с членами Форума Генштаба.

На этой встрече, как передал телеканал "Кан-11", министр обороны заявил, что в ближайшие дни не стоит ждать заключения соглашения об урегулировании ситуации на северной границе, необходимо продолжать наступательные действия и наносить удары по "Хизбалле" до тех пор, пока не будут достигнуты все цели.

Говоря о ведущихся переговорах, Исраэль Кац заявил, что Израиль должен гарантировать себе свободу действий при любом нарушении соглашений со стороны "Хизбаллы".

Вместе с тем, по информации телеканала, в ближайшее время будет достигнуто соглашение, черновик которого предложен США, гарантирующее Израилю свободу действий в Ливане в случае нарушения соглашения "Хизбаллой".

Днем ранее телеканал "Кан-11" передал, что глава Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци А-Леви в конце прошлой недели одобрил оперативные планы, предполагающие расширение наземной операции на юге Ливана.

Израиль
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