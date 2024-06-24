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Более 100 семей израильтян подали в суд Нью-Йорка иск против UNRWA

время публикации: 24 июня 2024 г., 16:32 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 16:42
Более 100 семей израильтян подали в суд Нью-Йорка иск против UNRWA
Abed Rahim Khatib/Flash90

Семьи израильских граждан, погибших и пострадавших в результате "черной субботы", подали в окружной суд Нью-Йорка (по месту регистрации ООН) иск с требованием выплаты огромных компенсаций. Ответчиком по иску выступает Агентство ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA), которое истцы обвиняют в пособничестве ХАМАСу в нападении на Израиль 7 октября.

Исковое заявление включает более 150 страниц подобных фактических утверждений, доказывающих, как должностные лица UNRWA, включая высших руководителей агентства, базирующихся в Нью-Йорке, содействовали ХАМАСу в актах геноцида против гражданского населения Израиля.

Истцы, более 100 семей погибших и пострадавших в ходе "черной субботы", не являются гражданами США. Они указывают, что действия UNRWA сыграли решающую роль в том, чтобы ХАМАС смог совершить злодеяния "черной субботы".

В частности, в иске сказано, что чиновники UNRWA в Нью-Йорке в течение десяти лет передали более миллиарда долларов наличными в сектор Газы. Вместо оказания помощи нуждающимся, ХАМАС перенаправил эти средства на закупку оружия и создание террористической инфраструктуры.

По утверждению истцов, UNRWA сознательно оказывала материальную поддержку ХАМАСу, в том числе предоставляя доступ к различным объектам UNRWA в секторе Газы и давая возможность использовать их в военных целях, в то время как школы UNRWA использовались для выращивания детей в атмосфере культуры террора и насилия.

При этом в иске указано, что данный судебный иск не направлен на решение политических разногласий вокруг палестино-израильского конфликта или деятельности UNRWA в других регионах. Истцы лишь требуют денежной компенсации за прямую ответственность UNRWA в помощи ХАМАСу и подстрекательстве к террору против израильтян, в целом, и в контексте 7 октября, в частности.

Ожидается, что по мере судебного разбирательства этот иск привлечет международное внимание из-за его возможных последствий для операций по оказанию гуманитарной помощи в зонах конфликтов и юридической ответственности международных агентств.

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