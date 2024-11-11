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Израиль

Кнессет отклонил три вотума недоверия при отсутствии голосовавших против

время публикации: 11 ноября 2024 г., 19:08 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 19:08
Кнессет отклонил три вотума недоверия при отсутствии голосовавших против
Yonatan Sindel/Flash90

Кнессет отклонил вотумы недоверия, выдвинутые фракциями "Еш Атид", "Наш дом Израиль", "Авода", "Махане Мамлахти" и блоком ХАДАШ-ТААЛ.

Оппозиционные партии утверждают, что нынешнее правительство не может продолжать свою работу, так как "глава правительства не справляется с обязанностями" ("Еш Атид"), "правительство, продвигающее законы об уклонении от военной службы во время войны, нелегитимно" ("Наш дом Израиль", "Авода", "Махане Мамлахти"), "продолжительное преднамеренное пренебрежение арабским сектором" (ХАДАШ-ТААЛ).

За каждое из предложений проголосовали от 34 до 42 парламентариев при полном отсутствии голосовавших против. Тем не менее ни один из вотумов не прошел, так как не набрал требуемого количества голосов.

Израиль
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