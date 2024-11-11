Кнессет отклонил три вотума недоверия при отсутствии голосовавших против

Кнессет отклонил вотумы недоверия, выдвинутые фракциями "Еш Атид", "Наш дом Израиль", "Авода", "Махане Мамлахти" и блоком ХАДАШ-ТААЛ.

Оппозиционные партии утверждают, что нынешнее правительство не может продолжать свою работу, так как "глава правительства не справляется с обязанностями" ("Еш Атид"), "правительство, продвигающее законы об уклонении от военной службы во время войны, нелегитимно" ("Наш дом Израиль", "Авода", "Махане Мамлахти"), "продолжительное преднамеренное пренебрежение арабским сектором" (ХАДАШ-ТААЛ).

За каждое из предложений проголосовали от 34 до 42 парламентариев при полном отсутствии голосовавших против. Тем не менее ни один из вотумов не прошел, так как не набрал требуемого количества голосов.