В Кирьят-Гате задержан несовершеннолетний, пытавший и убивавший животных
время публикации: 11 ноября 2024 г., 11:43 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 11:43
Сотрудники полиции Кирьят-Гата задержали подозреваемого в жестоком обращении с животными. В течение последних нескольких дней в полицию поступило несколько сообщений об обнаружении повешенных животных, в одном случае был найден даман с отрезанной головой.
Полиция провела расследование и установила подозреваемого, несовершеннолетнего жителя города. После сбора доказательств он был арестован и доставлен для дальнейшего разбирательства.
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