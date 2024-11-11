В Кирьят-Гате задержан несовершеннолетний, пытавший и убивавший животных

Сотрудники полиции Кирьят-Гата задержали подозреваемого в жестоком обращении с животными. В течение последних нескольких дней в полицию поступило несколько сообщений об обнаружении повешенных животных, в одном случае был найден даман с отрезанной головой.

Полиция провела расследование и установила подозреваемого, несовершеннолетнего жителя города. После сбора доказательств он был арестован и доставлен для дальнейшего разбирательства.