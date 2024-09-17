Житель Петах-Тиквы резал на балконе кроликов, чтобы кормить своих змей

Сотрудники полиции Центрального округа задержали для допроса жителя Петах-Тиквы, который подозревается в том, что на балконе своей квартиры в многоквартирном доме он резал кроликов, чтобы кормить своих змей, которых он держит в качестве домашних питомцев.

Полиция приехала в дом после получения сообщения о жестоком обращении с животными, и в квартире у подозреваемого, мужчины в возрасте около 40 лет, был проведен обыск.

На балконе квартиры были обнаружены несколько забитых кроликов, в ходе предварительного расследования полицейские установили, что мужчина убивал кроликов, чтобы кормить змей, которых он держал у себя дома.

Подозреваемый был доставлен для допроса в полицейский участок, по итогам допроса будет принято решение о продлении срока его содержания под стражей и вынесения обвинений.