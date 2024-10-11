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Израиль

В Рехвоте автомобиль насмерть сбил мужчину, ехавшего на электровелосипеде

время публикации: 11 октября 2024 г., 00:37 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 00:37
В Рехвоте автомобиль насмерть сбил мужчину, ехавшего на электровелосипеде
Пресс-служба МАДА

На Дерех Ицхак Кац в Реховоте автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электровелосипеде.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что велосипедист (примерно 33 лет) скончался от полученных травм на месте.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

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