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Отчет за 2023 год: каждая пятая жалоба на прокуратуру была признана обоснованной

время публикации: 11 октября 2024 г., 07:08 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 07:17
Отчет за 2023 год: каждая пятая жалоба на прокуратуру была признана обоснованной
Wikipedia, Photo: Almog

Согласно отчету ответственного за жалобы населения на действия прокуратуры, полицейских обвинителей и уполномоченных юридического советника правительства, в 2023 году на эти структуры были поданы 277 жалоб.

59 жалоб (21%) были признаны обоснованными. Среди них – жалоба на сливы информации о ходе расследования убийства Юрия Волкова, зарезанного на пешеходном переходе в Холоне, не закрывавшееся в течение 24 дело об аморальном поведении.

В 22 случаях по жалобам, признанным обоснованными, были даны оперативные рекомендации. Также были даны оперативные рекомендации по нескольким отклоненным жалобам, поскольку в ходе их рассмотрения также были выявлены системные нарушения.

Средний срок разбирательства составил 30 дней. 234 жалобы были поданы частными лицами, остальные – организациями, и одна – депутатом Кнессета.

Из жалоб, признанных обоснованными, 42 были поданы против государственной прокуратуры, шесть – против департамента полицейских обвинителей, шесть – против офиса юридического советника правительства, и пять – против уполномоченных юридическим советником правительства.

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