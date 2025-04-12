Родственница Инбар Хейман провела праздничный вечер за пустым столом возле резиденции Нетаниягу

Ханна Коэн, племянница которой Инбар Хейман была убита ХАМАСом и тело которой удерживается в Газе, провела праздничную ночь Седер Песех возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме.

"Для нас перестали существовать праздники, субботы, закончились дни радости. Премьер-министр должен понять, что мы не можем вернуться к нормальной жизни без Инбар и 58 других заложников, удерживаемых в Газе", – цитирует Коэн Ynet.

Этот праздник Ханна Коэн проводит за пустым столом, установленным на улице.

Накануне праздника семьи похищенных обратились к израильтянам с призывом помнить об остающихся в секторе Газы заложниках и поставить к столу пустой стул, предназначенный для них.