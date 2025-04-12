Нетаниягу поговорил с родителями военнослужащего Идана Александра, находящегося в плену ХАМАСа

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщила, что он вечером позвонил родителям военнослужащего Идана Александра, находящегося в плену ХАМАСа 554 дня.

В сообщении говорится, что беседа состоялась после того, как ХАМАС в рамках психологической войны опубликовал очередное видео с заложником.

В сообщении пресс-службы премьер-министра говорится, что Биньямин Нетаниягу сказал родителям заложника, что разделяет их боль, а также сообщил, что в "эти часы" предпринимаются огромные усилия, чтобы вернуть Идана и других заложников домой.

Идан Александр, которому на момент похищения было 19 лет, репатриировался в Израиль из Нью-Джерси, чтобы призваться в ряды ЦАХАЛа. Он проходил службу в статусе солдата-одиночки. 7 октября Идан был похищен террористами с КПП возле поселка Кисуфим.