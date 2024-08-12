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Ближний Восток

Fox News: Иран может атаковать Израиль в ближайшие 24 часа

время публикации: 12 августа 2024 г., 18:22 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 18:22
Fox News: Иран может атаковать Израиль в ближайшие 24 часа
Iranian Revolutionary Guard/Sepahnews via AP

Американский телеканал Fox News передал, что источники в ближневосточном регионе сообщили корреспонденту Трею Ингсту, что Иран и его прокси-силы могут атаковать Израиль в ближайшие 24 часа.

В качестве одного из аргументов в поддержку этой информации телеканал напоминает, что в понедельник, 12 августа, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Олаф Шоль выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран и его сателлитов воздержаться от атакующих действий. Предыдущее обращение мировых лидеров с просьбой к Израилю и ХАМАСу вернуться за стол переговоров было опубликовано в момент, когда "Хизбалла" готовилась начать масштабную войну.

Ближний Восток
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