Fox News: Иран может атаковать Израиль в ближайшие 24 часа

Американский телеканал Fox News передал, что источники в ближневосточном регионе сообщили корреспонденту Трею Ингсту, что Иран и его прокси-силы могут атаковать Израиль в ближайшие 24 часа.

В качестве одного из аргументов в поддержку этой информации телеканал напоминает, что в понедельник, 12 августа, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Олаф Шоль выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран и его сателлитов воздержаться от атакующих действий. Предыдущее обращение мировых лидеров с просьбой к Израилю и ХАМАСу вернуться за стол переговоров было опубликовано в момент, когда "Хизбалла" готовилась начать масштабную войну.