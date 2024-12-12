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Израиль

Арье Дери о возвращении заложников: "Сделать абсолютно все, но не любой ценой"

Заложники
ШАС
Арье Дери
время публикации: 12 декабря 2024 г., 22:45 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 22:56
Арье Дери о возвращении заложников: "Сделать абсолютно все, но не любой ценой"
Arie Leib Abrams/Flash90

Председатель партии ШАС Арье Дери призвал юридическую советницу правительства Гали Баарав-Миару подать в отставку, а правительство Израиля – сделать все возможное для возвращения заложников.

"Я один из принимающих решения, участвую в закрытых обсуждениях, в том числе, и по вопросу заложников. Армии уже практически нечего делать в Газе. Главная наша задача – сделать все, абсолютно все, чтобы заключить сделку о возвращении заложников. Страшно представить, что им довелось пережить за эти 14 месяцев", – сказал политик.

Однако в продолжение интервью он сделал заявление, противоречащее вышесказанному: "Я не говорю "любой ценой". Я сказал, что мы можем заключить сделку немедленно, благодаря нашему давлению на ХАМАС. Я имел в виду, в короткий срок, потому что ХАМАС уже не представляет угрозы".

Про Баарав-Миару Дери сказал, что она юридический советник против правительства, а не юридический советник правительства. "Ее назначило предыдущее правительство. Она разрешила правительству переходного периода заключить газовую сделку с Ливаном и теперь постоянно сует нам палки в колеса. Если бы она заботилась об общественном интересе, она бы ушла", – сказал он.

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