Кнессет утвердил предложение обсудить отстранение юридической советницы правительства

На пленарном заседании Кнессета было утверждено предложение по отстранению юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары, повторно внесенное депутатом Авихаем Авраамом Буароном ("Ликуд").

Депутаты от оппозиции бойкотировали голосование, в знак протеста покинув зал заседаний, благодаря чему предложение было принято большинством депутатов: за проголосовал 51 человек.

Напомним, данное предложение было внесено повторно после того, как предыдущее голосование было провалено.

Данное решение не имеет никакого практического значения для процедуры отстранения юридической советницы, однако его утверждение позволит провести дополнительное обсуждение этого вопроса в Кнессете.

Представляющий позицию правительства министр юстиции Ярив Левин объясняет необходимость отстранения юридической советницы тем, что вместо профессионального юридического консультирования, та действует с политической позиции.