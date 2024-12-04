Не хватило одного голоса: в Кнессете провалилось предложение отстранить юрсоветницу

Предложение группы депутатов от коалиции внести в повестку дня увольнение юридической советницы правительства не получило достаточной поддержки в Кнессете и было провалено перевесом в один голос. За предложение проголосовали 40 депутатов, против – 41. Предложение было внесено по инициативе Авихая Буарона ("Ликуд"), Охада Таля ("Ционут Датит"), Лимор Сон-Армелех ("Оцма Иегудит") и Ицхака Пиндруса ("Яадут а-Тора").

Депутаты мотивируют свое предложение "постоянным и сущностными разногласиями, которые не позволяют нормально выстраивать отношения между правительством и юридическим советником".

Министр юстиции Ярив Левин, выступая на пленарном заседании, заявил, что юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара действует с позиции, что категорически недопустимо. "Чтобы отстранить ее, министры должны открыто встать и сказать, что так больше продолжаться не может", – подчеркнул Левин.

Стоит отметить, что обсуждение на пленарном заседании Кнессета не имеет практического значения, так как решение об увольнении юридического советника может принять только специальная комиссия во главе с отставным судьей Верховного суда Ашером Грунисом.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир накануне потребовал созыва этой комиссии в связи с решением Гали Баарав-Миары разрешить начало расследования в отношении главы службы охраны тюрем (ШАБАС) и двух офицеров округа Иудеи и Самарии в полиции.

Ранее сегодня министр связи Шломо Караи обратился к секретарю правительства Йоси Фуксу с требованием внести параграф увольнения юридической советницы правительства в повестку дня следующего заседания правительства.

По словам Караи, помимо 13 министров, подписавших письмо с требованием уволить юридическую советницу правительства, есть министры, которые поддерживают инициативу по увольнению Гали Баарав-Миары, и у этой инициативы есть большинство в правительстве.

Обращение Караи последовало на фоне публикаций, согласно которым продвижение инициативы по увольнению юридической советницы правительства отложено из-за того, что "министры не поддержали эту инициативу".