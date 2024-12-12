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Израиль

В Газе ликвидирован глава производственного отдела в штабе ХАМАСа и еще семь боевиков

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 12 декабря 2024 г., 19:17 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 19:23
В Газе ликвидирован глава производственного отдела в штабе ХАМАСа и еще семь боевиков
Пресс-служба ЦАХАЛа

На прошлой неделе ВВС ЦАХАЛа с помощью беспилотника нанесли удар по командному пункту ХАМАСа, находившемуся в здании бывшей школы "Аль-Хурия" в городе Газа, были ликвидированы боевики. В четверг, 12 декабря, пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала имена ликвидированных террористов.

Ликвидация боевиков террористической группировки ХАМАС проводилась совместно с ШАБАК, военной разведкой (АМАН), командованием Южного военного округа.

В результате удара был ликвидирован Амар Далуль – глава производственного отдела в штабе ХАМАСа. Боевик обладал знаниями, необходимыми группировке для организации собственного производства.

Ликвидирован командир роты батальона "Зайтун" Джихад Ясин. Он отвечал за наступательные операции против сил ЦАХАЛа в квартале Зайтун.

ЦАХАЛом ликвидирован боевик ХАМАСа Яхья Масуд Мухаммад Ашкар, участвовавший в "резне 7 октября".

Вместе с перечисленными террористами были уничтожены еще пять боевиков ХАМАСа, включая сотрудника внутренней службы безопасности ХАМАСа.

Перед атакой были приняты многочисленные меры для минимизации жертв среди гражданского населения, включая предварительный сбор разведданных и постоянное наблюдение.

Израиль
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