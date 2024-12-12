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Израиль

В Явне зарезана пожилая женщина, полиция начала расследование

Убийства
время публикации: 12 декабря 2024 г., 18:54 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 19:05
В Явне зарезана пожилая женщина, полиция начала расследование
Flash90. Фото: М.Таусиг

Полиция начала расследования обстоятельств происшествия на улице А-Дрор в Явне, где была убита женщина в возрасте около 70 лет. В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщение об инциденте поступило в 18:25.

Прибывшие на место происшествия медики увидели женщину с тяжелыми резаными ранениями, она не подавала признаков жизни. Медики были вынуждены констатировать ее смерть на месте происшествия.

Супруг погибшей задержан по подозрению в ее убийстве.

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