В Явне зарезана пожилая женщина, полиция начала расследование

Полиция начала расследования обстоятельств происшествия на улице А-Дрор в Явне, где была убита женщина в возрасте около 70 лет. В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщение об инциденте поступило в 18:25.

Прибывшие на место происшествия медики увидели женщину с тяжелыми резаными ранениями, она не подавала признаков жизни. Медики были вынуждены констатировать ее смерть на месте происшествия.

Супруг погибшей задержан по подозрению в ее убийстве.