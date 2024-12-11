Завершился второй день показаний Биньямина Нетаниягу в суде

Завершилось заседание окружного суда Тель-Авива, на котором глава правительства Биньямин Нетаниягу продолжил давать показания. В течение 5,5 часов он отвечал на вопросы своего адвоката Амита Хадада, касающиеся отношений с владельцем сайта Walla Шаулем Аловичем и о роли Зеэва Рубинштейна в попытке добиться позитивного освещения деятельности премьер-министра сайтом.

Нетаниягу и защита вернулись к основной линии защиты, цель которой опровергнуть содержащееся в обвинительном заключении утверждение, что в редакцию Walla поступило 315 обращений с требованиями положительного освещения деятельности премьер-министра и его семьи. Линия защиты заключается в том, что Нетаниягу не было известно об этих обращениях и они были сделаны без его ведома.

Глава правительства рассказал о своих отношениях с Рубинштейном, который, согласно обвинительному заключению, передавал Аловичу просьбы от премьер-министра. По словам Нетаниягу, его жена дружила с женой Рубинштейна. Возможно, она, найдя в Рубинштейне внимательного слушателя, передавала через него свои просьбы. При этом премьер-министр подчеркнул, что сам он общался с Рубинштейном мало и на другие темы. "Часто так бывает, что люди используют мое имя, хотя я к этому не имею отношения. Очень часто говорят "они", когда имеют в виду Сару", – сказал Нетаниягу.

Слушания в суде продолжатся на следующей неделе.

Допрос Нетаниягу адвокатами – сначала его, а затем семьи Алович и Арнона Мозеса – продлится не менее месяца. После этого начнется этап, который по мнению многих специалистов является решающим – допрос Нетаниягу представителями прокуратуры.