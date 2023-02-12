ЦАХАЛ: спасатели возвращаются из Турции, военные медики остаются
Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что группа израильских спасателей, работавших на юге Турции с целью розыска выживших после землетрясения, в ближайшие дни возвращается в Израиль.
При этом подчеркивается, что группа израильских военных медиков продолжит работу в Турции для оказания помощи пострадавшим.
В общей сложности израильские спасатели смогли вытащить живыми из-под завалов 19 человек.
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Ранее телерадиокорпорация "Кан" заявляла, что израильские гражданские спасатели вернутся из Турции уже 12 февраля в связи с угрозой безопасности. Сообщалось, что спасательные группы из разных стран приостанавливают свою деятельность в районе бедствия в связи с нападениями вооруженных мародеров.
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