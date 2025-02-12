"Кан-11": ЦАХАЛ строит в Ливане пять опорных пунктов, на которых намерен остаться надолго

Военный корреспондент телеканала "Кан-11" Итай Блюменталь в вечернем выпуске новостей сообщил, что ЦАХАЛ приступил к строительству пяти опорных пунктов на юге Ливана, на которых будут размещены сотни израильских военнослужащих. Эти позиции ЦАХАЛ не намерен покидать после того, как начнется вывод израильских сил из Ливана.

По словам Блюменталя, в последнее время Израиль обращался к США с просьбой еще раз продлить на полторы недели срок пребывания ЦАХАЛа в этом регионе, но эта просьба была отклонена. В связи с этим возникло предложение о строительстве опорных пунктов в пяти "проблематичных точках" в Ливане, где ЦАХАЛ сможет оставаться после вывода основных сил, чтобы контролировать происходящее в этом районе.

Корреспондент рассказал о том, что в последние дни ЦАХАЛ зафиксировал попытки "Хизбаллы" восстановить свою систему разведки. Была замечена активность на наблюдательных постах и командных пунктах, в том числе, расположенных южнее реки Литани. В ЦАХАЛе говорят о необходимости присутствия в проблемных точках, чтобы убедиться в том, что армия Ливана не позволяет "Хизбалле" обосноваться южнее реки Литани. Эти доводы были приняты в США, и строительство опорных пунктов было одобрено.

Ливанские источники подтверждают начало строительства укрепленных позиций. В среду, 12 февраля, они сообщили, что на дороге Маркаба – Хула на юге Ливана израильские военные установили "казармы" из сборных конструкций, окружив их постами охраны.