x
11 февраля 2025
|
последняя новость: 19:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 февраля 2025
|
11 февраля 2025
|
последняя новость: 19:40
11 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Хуситы угрожают возобновить удары по Израилю с применением ракет и беспилотников

Газа
ХАМАС
Хуситы
время публикации: 11 февраля 2025 г., 18:33 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 18:33
Хуситы угрожают возобновить удары по Израилю с применением ракет и беспилотников
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Йеменская террористическая организация "Ансар Аллах" (хуситы) угрожает возобновить удары по Израилю с применением баллистических ракет и беспилотников, если боевые действия в Газе возобновятся.

Представитель вооруженных сил йеменской террористической организации "Ансар Аллах" Яхья Сари также объявил, что в случае эскалации на границе Израиля и Ливана, хуситы будут на стороне ливанцев.

Отметим, что в данный момент хуситы находятся в прямой конфронтации с ООН после захвата боевиками семи сотрудников международной организации. 11 февраля пресс-секретарь ООН Фархан Хак сообщил о прекращении деятельности в йеменской провинции Саада.

По словам Хака, перерыв позволит ООН и фактическим властям Йемена договориться об освобождении сотрудников, что создаст условия для возобновления доставки жизненно необходимых гуманитарных грузов миллионам нуждающихся.

Продолжающиеся десять лет военные действия между хуситами и международно признанным правительством Йемена повлекли гибель по меньшей мере 150000 человек. По данным ООН, более 18 миллионов йеменцев нуждаются в гуманитарной помощи.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 февраля 2025

Из-за захвата хуситами сотрудников ООН прекратила оказание гуманитарной помощи Йемену
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 января 2025

В Йемене хуситами арестованы семь сотрудников ООН
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 января 2025

Хуситы заявили, что намерены освободить десятки захваченных ими пленников
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 27 декабря 2024

Глава ВОЗ покинул Йемен и прибыл в Иорданию