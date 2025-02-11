Хуситы угрожают возобновить удары по Израилю с применением ракет и беспилотников

Йеменская террористическая организация "Ансар Аллах" (хуситы) угрожает возобновить удары по Израилю с применением баллистических ракет и беспилотников, если боевые действия в Газе возобновятся.

Представитель вооруженных сил йеменской террористической организации "Ансар Аллах" Яхья Сари также объявил, что в случае эскалации на границе Израиля и Ливана, хуситы будут на стороне ливанцев.

Отметим, что в данный момент хуситы находятся в прямой конфронтации с ООН после захвата боевиками семи сотрудников международной организации. 11 февраля пресс-секретарь ООН Фархан Хак сообщил о прекращении деятельности в йеменской провинции Саада.

По словам Хака, перерыв позволит ООН и фактическим властям Йемена договориться об освобождении сотрудников, что создаст условия для возобновления доставки жизненно необходимых гуманитарных грузов миллионам нуждающихся.

Продолжающиеся десять лет военные действия между хуситами и международно признанным правительством Йемена повлекли гибель по меньшей мере 150000 человек. По данным ООН, более 18 миллионов йеменцев нуждаются в гуманитарной помощи.