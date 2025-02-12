Родные Эйтана Мора, похищенного ХАМАСом, получили свидетельство того, что он жив

Родители Эйтана Мора, похищенного террористами с фестиваля "Нова", сообщили вечером 12 февраля, что им стало известно, что он жив. Родные и друзья похищенного опубликовали сообщение: "Мы молимся за возвращение всех заложников, включая нашего Эйтана".

За последние дни семьи десяти заложников, удерживаемых в секторе Газы террористами, узнали, что их близкие живы. Информация о них была получена от израильтян, вернувшихся недавно из плена.

Обнадеживающие новости получены также о Зиве и Гали Берман, Элькине Бухбуте, Нимроде Коэне, Алоне Оэле, Омри Миране, Эли Коэне, Матане Ангерсте, Йосефе Хаиме Охане.