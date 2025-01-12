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Израиль

ЦАХАЛ повторил запрет на возвращение жителей 62 деревень на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 12 января 2025 г., 17:29 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 17:42
ЦАХАЛ повторил запрет на возвращение жителей 62 деревень на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал очередное предупреждение для жителей населенных пунктов на юге Ливана, расположенных вдоль границы с Израилем.

В этом предупреждении указано, что находящиеся в рамках соглашения о прекращении огня в Ливане на юге страны военнослужащие ЦАХАЛа продолжают действовать против "Хизбаллы".

В связи с этим мирным жителям запрещено передвигаться на юг до дальнейшего уведомления. Он также указывает, что жителям 62 населенных пунктов на юге Ливана пока запрещено возвращаться в свои дома – речь идет, в частности, о Накуре, Джбейне, Хияме, Бинт-Джбейле, Бустане, Хуле, Ханине, Яхмуре и десятках других деревень в приграничной полосе.

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